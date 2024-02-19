نصر حسين داي يندد بقرارات لجنة الانضباط

نددت إدارة نصر حسين داي، في بيان لها، اليوم الإثنين، قرارات لجنة الانضباط التابعة للرابطة المحترفة، واصفة القرار بـ “الظلم التحكيمي”.

وأكدت إدارة النصرية في ذات البيان، أنها تتعرض للظلم من قبل السلك التحكيمي سواء في منافسة البطولة أو الكأس، حيث قال أنه حكم مباراة النصرية وشباب عين تموشنت لم يكن عادلا.

كما وصفت إدارة النصرية بصمت الرابطة على طلب النصرية و التظلم بمثابة “الإهانة” رغم السمعة الكبيرة للفريق في الساحة الكروية في القطر الوطني.

لجنة الإنضباط تتجاهل وترفض حتى دراسة طلب او ملف يتعلق بالفريق

وتعجبت إدارة النادي العريق من قرار لجنة الانضباط من معاقبة الفريق بلقاء من دون جمهور بعد رمي شمروخ واحد على مضمار ملعب 20 أوت في لقاء الكأس من طرف “غير محسوب” على أنصار الفريق، بالرغم من تقديم شكوى رسمية مرفقة بكل الأدلة التي تبين أن المقدوف لم يكن بأيدي مناصري النصرية.

وفي السياق ذاته، أعربت إدارة الملاحة عن اسغرابها بعدم رد هيئة رسمية تابعة للفدرالية الجزائرية لكرة القدم على مراسلات الفريق الذي كان ولا زال الممول الممول الاول في الجزائر للمنتخب الوطني.

اللجوء للهيئات المختصة مستقبلا

وأكدت في ذات الإطار، انه في حال ما تعرف الفريق للضلم مستقبلا ستلجئ للهيئات المختصة لاسترجاع حقوق الفريق.

وختم إدارة ملاحة حسين داي بالقول إلى أن الفريق يتعرض لمؤامرة من قبل أطرافق مجهولة تسعى لتحطيم أكبر وأعرق مدرسة كروية في الجزائر .

إاب اضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/capt<!–more–