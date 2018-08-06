نصـــف مليـــون تلميـــذ يغـــادرون المدارس هذا العام

دراسة أجرتها نقابة «الكلا» تكشف أن أكثر من 600 ألف تلميذ بالإبتدائي سيعيدون السنة

75 ٪ من الناجحين في البكالوريا يعيدون السنة أولى جامعي

10 ٪ من تلاميذ الرابعة ابتدائي يستوعبون الدروس المقدمة

توصلت دراسة قامت بها نقابة «الكلا»، أن أكثر من 600 ألف تلميذ يعيدون السنة في الطور الابتدائي، فيما يصل عدد التلاميذ الذين يغادرون مقاعد الدراسة قبل سن الـ17 إلى نصف مليون تلميذ.

وحسب التقرير الذي أعدته «الكلا»، والذي تحوز «النهار» على نسخة منه، فإن مستوى التعليم في الجزائر متدني جدا، إلى درجة أن المدرسة نجحت في إنتاج أطفال لا يجيدون لا القراءة ولا الكتابة ولا يفهمون كل الدروس المقدمة من قبل الأساتذة، وهذا بناءً على عينة من المتمدرسين الذي شملتهم الدراسة في مختلف أنحاء الوطن.

وحسب التقرير الذي تحوز «النهار» على نسخة منه، فإن معدل الإعادة بالطور الابتدائي يترواح بين 3 و7 ٪، وهو ما يعادل 630 ألف تلميذ، أما في الطور المتوسط فإن نسبة الإعادة تصل إلى 8 ٪، فيما تصل في الطور الثانوي إلى 5 ٪ من دون احتساب نسبة الإعادة في السنة الثالثة ثانوي، التي تتجاو نسبة 50 ٪.

وحسب التقرير، فإن عدد التلاميذ الذين يغادرون مقاعد الدراسة قبل سن الـ17 يصل إلى 500 ألف تلميذ، أي نصف مليون، وهو عدد مرتفع جدا مقارنة ببعض الدول الأخرى، التي تضمن تمدرس أكبر عدد من التلاميذ.

وأرجع «الكلا» سبب هذه النسب الكبيرة إلى البرناج الذي تعتمد عليه وزارة التربية الوطنية والمناهج التربوية التي يتم تغييرها كل سنة، إضافة إلى ضعف تكوين الأساتذة وعدم الاعتماد على الكفاءات.

وحسب التقرير دائما، فإن 10 ٪ من تلاميذ السنة الرابعة ابتدائي فقط من يستوعبون الدروس المقدمة لهم من قبل الأساتذة ويجيبون بسهولة على أسئلة الاختبارات، فيما يجد 80 ٪ منهم صعوبة كبيرة في الفهم. وفي ذات السياق، فإنه من أصل 50 ٪ من الناجحين، فإن 75 ٪ منهم يعيدون السنة أولى جامعي، مما يؤكد أن نسبة النجاح الحقيقة في البكالوريا تقدر بـ20 ٪.