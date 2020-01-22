نصف مليار شخص في العالم يعانون من الأجور غير الكافية

أفاد تقرير لمنظمة العمل الدولية أمس الثلاثاء، أن نحو مليار شخص حول العالم، يعانون من الأجور غير الكافية.

وجاء في التقرير، أن هناك توقعات بإرتفاع نسبة البطالة في العالم، بالسنة الجارية 2020.

وأشار التقرير حول الشغل والإتجاهات الإجتماعية في العالم، لسنة 2020، أن هناك 267 مليون شاب خارج دائرة الشغل والتعليم والتكوين.

وأضافت المنظمة، أنه من المتوقع أن تزيد نسبة البطالة بنحو 2.5 مليون شخص في عام 2020.

ويحلل هذا التقرير السنوي الأممي، البطالة ونقص فرص الشغل والفقر في العمل وعدم المساواة في الدخل وحصة دخل العمل والعوامل التي تستبعد الناس من العمل اللائق.

وحسب ذات التقرير، فإن البطالة العالمية ظلت مستقرة في الـ9 سنوات الماضية.

وأوضح التقرير أنه من المتوقع أن يزداد الفقر المعتدل والشديد في العمل في الفترة ما بين 2020 و2021، في البلدان النامية.