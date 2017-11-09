نصف مليون تلميذ بدون أساتذة بسبب “الفوط”

أحصت وزارة التربية الوطنية، ترشح11 ألف أستاذ ومعلم للإنتخابات المحلية، وهو الأمر الذي أدى إلى خروج الأساتذة في عطلة لمدة شهر تحضيرا للمحليات.

ويصل عدد التلاميذ الذين ترشح أساتذتهم لهذه الإنتخابات قرابة النصف مليون تلميذ، بمعدل 40 إلى 45 تلميذ في كل قسم.

وأكد المستشار بوزارة التربية الوطنية محمد شايب الذراع، اليوم، لدى نزوله ضيفا على القناة الثالثة للإذاعة الوطنية.

أن عدد الأساتذة المترشحين للإنتخابات قارب الـ 11 ألف أستاذ.

مشيرا إلى أن التكفل بتلاميذ هؤلاء الأساتذة يتم عبر توزيعهم على الأقسام الأخرى أو برمجة ساعات إضافية.

أو توظيف أساتذة مؤقتين إلى غاية عودة الاساتذة الأصليين إلى مناصب عملهم.