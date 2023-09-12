نصف مليون ملف لحوادث مرور تنتظر تعويضات تفوق 3 آلاف مليار

تشير آخر الإحصائيات إلى وجود أزيد من نصف مليون ملف عالق لدى شركات التأمين الوطنية منها والخاصة، ينتظر أصحابه المتضررين من حوادث مرور تعرضوا لها طيلة السنوات الثلاث الأخيرة تعويضات.

وبالاستناد إلى الأرقام الرسمية التي تحصلت عليها “النهار أنلاين”، فإن إجمالي التعويضات التي يتوجب على شركات الـتأمين تقديمه لضحايا حوادث المرور، يقدر بواحد وثلاثين مليار دينار بما يعادل ثلاثة ألاف ومائة مليار سنتيم تخص ملفات يصل عددها إلى خمسمائة وخمسة وخمسين ألف.

وأفاد حسن خليفاتي بصفته نائبا لرئيس المجلس الوطني لشركات التأمين، في اتصال معه اليوم الثلاثاء، بأن الملفات هذه، ينتظر أصحابها التعويضات طيلة الفترة الممتدة من 2020 إلى 2023 “المنصة الرقمية لشركات التأمين أحصت 555 ألف تامين إلى غاية 31 جويلية 2023، وهي منصة تقوم بتصفية تدريجية للملفات باحصاء 117 ألف ملف تمت تصفيته باجمالي بلغ 3.7 مليار دينار”.

وبلغة الأرقام دائما، قال المتحدث، بأن رقم أعمال شركات التأمين خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية ارتفع إلى 47.5 مليار دينارـ مسجلا نموا بنسبة 4.6 من المائةـ قبل أن يشير إلى ارتفاع قيمة التأمين على الأملاك من 38.8 إلى 40.7 من المائة من جانب التأمين الصناعي، يقابله انهبار في التأمين على السيارات الذي ارتفع فقط بنسبة 1.2 من المائة. قبل أن يشير إلى أن التأمين الفلاحي عرف هو الآخر تراجعا رهيبا وصلت نسبته إلى 12.2 من المائة، منتقلا من 528 إلى 463 مليون دينار.

وبشأن التأمين على الأشخاص، كشف حسان خليفاتي، عن تسجيل أعضاء المجلس الوطني، ارتفاعا بنسبة 12 من المائة بعد ارتفاع قيمة العائدات من 4.87 إلى 5.40 مليون دينار بفضل عودة الرحلات الجوية والرغبة لدى الزبائن في التأمين على السفر.