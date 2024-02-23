نصف مليون مواطن يقاسون المجاعة بغزة

كشفت مصادر طبية في غزة، اليوم الجمعة، إن نصف مليون فلسطيني بشمال غزة يقاسون المجاعة التي تفتك بأرواحهم بصمت.

وقالت المصادر الطبية أن هناك 350 ألف مريض يعانون من الأمراض المزمنة، ونحو 60 ألف سيدة حامل.

كما أن نحو 700 ألف طفل في قطاع غزة يتعرضون لمضاعفات خطيرة نتيجة سوء التغذية والجفاف وعدم توفر الإمكانيات الطبية.

ويضع الكيان الصهيوني سكان قطاع غزة في مثلث الموث المتمثل بالاستهداف والمجاعة والأوبئة.

وناشدت إدارة مجمع كمال عدوان الطبي في شمالي قطاع غزة المواطنين من أجل التبرع بالدم لإنقاذ المرضى والجرحى في المستشفى.

واستشهد 30 مواطنا في مدينة غزة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بينهم 15 في قصف على دوار النابلسي.