نصف نهائي “الأوروبا ليغ”.. أتلتيكو مدريد وأولمبيك مارسيليا في أفضل رواق لتنشيط النهائي !!

ستكون الأنظار موجهة سهرة اليوم إلى ملعب “الواندا ميتروبوليتانو” أين يستضيف أتليتكو مدريد نادي أرسنال في إياب نصف نهائي الأوروبا ليغ.

وسيدخل النادي الإسباني المباراة بقوة رغم أفضلية نتيجة الذهاب التي حققها بتعادله بهدف في كل شبكة.

كما أن المدرب “سيميوني” أكد في تصريحات صحفية أنه يريد الوصول للنهائي وتقديم مباراة كبيرة ضد “الغانرز”.

في نفس السياق، يريد أرسين فينغر مدرب أرسنال أن ينهي مسيرته مع النادي اللندني بلقب أوروبي ويأمل في تدارك نتيجة الذهاب.

كما أن رفقاء “أوزيل” يريدون لعب نهائي “الأوروبا ليغ” وسيقدمون كل ما لديهم لتجاوز عقبة “الروخي بلانكوس”.

في مباراة آخرى، سيخوض أولمبيك مارسيليا مباراة العمر حينما يحل ضيفا على نادي سالسبورغ النمساوي.

وكان النادي الفرنسي قد خرج فائزا في مباراة الذهاب بنتيجة هدفين لصفر ويأمل في الحفاظ على النتيجة والتأهل للمباراة النهائية.

أما نادي “سالسبورغ” النمساوي فهو يأمل في تحقيق “ريمونتادا” جديدة في أوروبا والوصول إلى النهائي الأوروبي.