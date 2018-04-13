نصف نهائي دوري الأبطال.. الريال يواجه البايرن وصلاح في مواجهة فريقه السابق

أسفرت قرعة دور نصف نهائي دوري أبطال أوروبا التي أجريت في مدينة “نيون” السويسرية، عن صدام قوي بين بايرن ميونيخ وريال مدريد.

في حين سيواجه ليفربول نادي روما في مواجهة خاصة للمصري محمد صلاح.

وكان ريال مدريد قد تأهل للدوري النصف نهائي بعد إقصائه جوفنتوس.

في حين تأهل روما على حساب برشلونة في مباراة تاريخية لأبناء العاصمة الإيطالية.

كما تأهل نادي بايرن ميونيخ على حساب إشبيلية، فيما تأهل ليفربول على حساب مانشستر سيتي.

مباريات الدور النصف نهائي:

بايرن ميونيخ (ألمانيا) – ريال مدريد (إسبانيا)

ليفربول (إنجلترا) – روما (إيطاليا)