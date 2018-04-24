نصف نهائي رابطة الأبطال الأوروبية.. عزيمة “ليفربول” في مواجهة إصرار “روما” !

ستكون الأنظار موجهة سهرة اليوم، إلى ملعب “الأنفيلد” في إنجلترا أين يستضيف ليفربول روما الإيطالي في ذهاب نصف نهائي رابطة الأبطال.

وستكون المباراة خاصة بالنسبة للمصري “محمد صلاح” المتوج مؤخرا بجائزة أفضل لاعب في إنجلترا.

حيث سبق له وأن ارتدى قميص روما قبل أن ينتقل إلى ليفربول في الصائفة الماضية.

وأكد الألماني يورغن كلوب مدرب “ليفربول” أن فريقه جاهز لمباراة اليوم وسيبحثون عن تحقيق نتيجة مثالية.

في حين أكد مدرب روما “دي فرانشيسكو” أن فريقه لن يكون لقمة سائغة وسيلعب من أجل تحقيق نتيجة إيجابية قبل مباراة العودة.