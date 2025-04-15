نصف نهائي كأس الجزائر.. “الصفراء” لمواصلة الحلم و”سوسطارة” لإنقاذ الموسم

سيكون ملعب 5 جويلية 62، سهرة اليوم الثلاثاء، بداية من الساعة 20:45، على موعد مع احتضان قمة كروية واعدة، بين اتحاد الحراش واتحاد العاصمة، في نصف نهائي كأس الجزائر 2025.

ويسعى اتحاد الحراش، متصدر بطولة قسم الهواة مجموعة “وسط - شرق” لمواصلة حلمه. وتكرار سيناريو 2011، حينما وصل إلى النهائي قبل الانهزام على يد شبيبة القبائل.

وسيدخل “الحراشية” مواجهة اليوم أمام “أبناء سوسطارة” بمعنويات مرتفعة. بعدما أزاحوا في طريقهم إلى نصف النهائي، 3 أندية من المحترف الأول. ويتعلق الأمر بكل من شبيبة القبائل ومولودية وهران وترجي مستغانم.

وتضم “الصفراء” في صفوفها العديد من لاعبي الخبرة، في صورة الحارس شاوشي. وبن ساحة والعقبي وعبيد. وهو العامل الذي يعول عليه الطاقم الفني لاقتطاع تأشيرة النهائي.

بينما يملك اتحاد العاصمة، الأفضلية على الورق. وهو الذي يبحث عن بلوغ نهائي الكأس، بعد 11 موسم عجاف، في لقاء يعتبر فرصة لإنقاذ الموسم، بعد الإقصاء من ربع نهائي كأس “الكاف” إلى جانب ابتعاد الفريق عن سباق التتويج بلقب البطولة.

وسيدخل رفقاء الحارس بن بوط، نصف نهائي اليوم. بنية مصالحة الأنصار وتعبيد طريق إنهاء الموسم بلقب على الأقل، بالرغم من أن المأمورية ستكون صعبة أمام فريق طموح. يبحث عن مواصلة مفاجآته في السيدة الكأس.

“السياربي” والبيض في صدام مفتوح على جميع الاحتمالات

قبل داربي الاتحادين، سيُلعب مساء اليوم بداية من الساعة 18:00. النصف النهائي الأول من منافسة كأس الجزائر. ويجمع شباب بلوزداد ومولودية البيض، بأرضية ميدان ملعب “ميلود هدفي” بوهران.

ويسعى “أبناء لعقيبة” للعبور إلى النهائي للمرة الثانية على التوالي. بحثا عن عاشر لقب في تاريخ النادي في منافسة الكأس. ومواصلة حلم التتويج بـ”الدوبلي” وتعويض خيبة مغادرة دوري أبطال إفريقيا من المجموعات.

في حين تبحث تشكيلة “الفرسان” في الحهة المقابلة، عن مواصلة كتابة التاريخ، بعدما تأهلت لأول مرة إلى نصف النهائي. وهي التي بصمت على نتائج استثنائية تحت قيادة المدرب لطفي عمروش. الذي قاد الفريق، لـ 12 مباراة على التوالي من دون هزيمة.