نصف نهائي كأس العرب.. الخضر يتأهلون أمام تونس ويواجهون السعودية في النهائي

قطع المنتخب الوطني لكرة القدم لفئة أقل من 20 سنة تأشيرة التأهل إلى نهائي كأس العرب للمنتخبات المقامة حاليا بمصر، بعد الفوز في الدور نصف النهائي أمام منتخب تونس بثنائية نظيفة.

وسجل المتألق محمد رفيق عمر ثنائية المنتخب الوطني، حيث كان وراء تسجيل هدف السبق بتسديدة صاروخية من خارج منطقة العملية بعد كرة مرتدة من الحارس التونسي في الدقيقة الـ67 من عمر المباراة، قبل أن ضيف الهدف الثاني في الدقيقة 77 بعدما تلاعب بدفاع المنتخب التونسي.

ويواجه أشبال المدرب “محمد لاسات” في المباراة النهائية المنتخب السعودي الذي أقصى صاحب الأرض المنتخب المصري بنتيجة 3-2.