نصف وفيات متحور “دلتا” في بريطانيا ملقحون بجرعتين

كشفت صحيفة “وول ستريت جورنال”، بأن ما يقارب نصف وفيات فيروس كورونا الأخيرة في بريطانيا.هم من الأشخاص الذين تم تطعيمهم بلقاحات مضادة للفيروس التاجي.

وحسب ما نقله موقع “روسيا اليوم” عن الصحيفة، فقد سجلت السلطات الصحية في إنجلترا 117 حالة وفاة من بين 92000 إصابة بمتحور “دلتا” حتى 21 جوان.ومن بين هذه الوفيات، 50 حالة تلقوا جرعتين من لقاح كورونا، أي 46 بالمائة.وأشارت الصحيفة، إلى أنه وبحلول منتصف جوان الماضي.كانت 97 بالمائة من الإصابات عبارة عن عدوى “دلتا”.

وهذا وقامت الحكومة البريطانية، بتأجيل إنهاء قيود كورونا لمدة شهر، وذلك حتى 19 جويلية الجاري، بسبب انتشار متحور “دلتا”.وتم تحديد متحور دلتا لأول مرة في الهند، وانتشر حاليا في أزيد من 85 دولة.