نصف نهائي السوبر الإيطالي.. بن ناصر أساسياً في مواجهة اليوفي

تواجد متوسط الميدان الدولي الجزائري، إسماعيل بن ناصر، ضمن التشكيلة الأساسية لفريقه ميلان، تحسبا لمواجهة يوفنتوس بعد قليل، في نصف نهائي كأس السوبر الإيطالي.

وقرر مدرب ميلان الجديد، كونسيساو، الاعتماد على الدولي الجزائري، بن ناصر، في أول مباراة له على رأس العارضة الفنية للروسونيري، بعدما أثبت جهوزيته التامة إثر عودته من الإصابة.

للإشارة، تعدّ هذه المواجهة الأولى لبن ناصر في التشكيلة الأساسية مع فريقه، بعد عودته من الإصابة.

وكان قد شارك في الشوط الثاني من مواجهة روما، الجمعة الماضي، التي انتهت بالتعادل الإيجابي، هدف لمثله.