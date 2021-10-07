نصيحة ثمينة
بقلم النهار أونلاين
نصيحة ثمينة
أغلب الناس من حولك لا يأبهون إن فعلت الصواب ولو مليون مرة، ولكنك تكون هدفا لإنتقادهم بسبب خطأ واحد إقترفته. فلا يهبطنكم كثرة المستهزئين.
نصيحة ثمينة…..عندما تقدم العطاء ، إحتسب الأجر دائما لله وحده وليس للعباد حتى تحافظ على عطائك للأبد ولن يعرف الندم إلى نفسك طريقا مهما حدث لأن عطاءك ذهب لوجه الواحد القهار، الحكم العدل الذي لا يظلم عنده أحد.
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