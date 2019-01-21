نصيحة قيّمة من أصغر حافظ للقرآن الكريم في الجزائر

وجّه الطفل عبد الرحمان فارح صاحب لقب أصغر حافظ لكتاب الله بالجزائر، نصيحة لبعض التلاميذ والحضور بالمثابرة على حفظ القرآن.

وقال “الشيخ الصغير” عبد الرحمان فارح في موعظته للحضور بأنه عليكم بالعلم، فإن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصٍ.

واستدل الطفل الحافظ لكتاب الله، بأبيات شعرية حول مرتبة ومكانة حافظ القرآن عند الله، وما يستفيده والديه من حفظه.

كما قال مخاطبا التلاميذ، عليكم بتحصيل العلم الدنيوي أيضا في مختلف التخصصات، وينبغي اتباع طريق الحق مستدلا ببيت شعري للشافعي.

وأعجبت الحضور بلاغة “الشيخ الصغير” عبد الرحمان فارح في إيصال رسالته للحضور، كبارا وصغارا خاصة ما تعلقت بحفظ كتاب الله.