نصيحة لكل لبيب

عندما تكون وحيدا سيطر على أفكارك..عندما تكون مع الناس سيطر على لسانك..

عندما تكون مع الناس سيطر على لسانك..عندما تكون في ورطة سيطر على مشاعرك..

واعلم أن وقتك محدود، لذا لا تضيعه في عيش حياة شخص آخر، لا تدع الغضب يقيدك، ولا تعش وفق ما انتهى إليه تفكير الآخرين، لا تدع ضوضاء أراء الآخرين تطغى على صوتك الداخلي الخاص، والأهم تحل بالشجاعة لتتبع قلبك وحدسك، لأنهما بطرقة ما يعرفان بالفعل ما تود أن تكونه..