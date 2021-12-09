نصيحة للزوجات..

عزيزتي الزوجة إذا قابلك زوجك بالرفض في مد يد العون ذكريه كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصحابته الكرام أسوة حسنة لكل زوج، فقد ضرب الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته أمثلة عملية في إعانة زوجاتهم، وتحمل الأعباء معهن، وتحكي لنا السيدة عائشة رضى الله عنها، أن النبى صلى الله عليه وسلم كان فى خدمة أهله، فكان صلى الله عليه وسلم يخصف النعل ويكنس البيت، ويخيط الثوب، ويحلب الشاة، أي أنه يعاون زوجاته في كل أعمالهن المنزلية.

لهذا ننصح كل زوجة بأن تشجع زوجها على مساعدته لها ومشاركتها فى أعمال المنزل، وذلك بالشكر الدائم والمدح والثناء حتى على الأمور الصغيرة التي يقوم بها، وإظهار حبك له ومدى سعادتك أنه قام بمساعدتك فى أعمال المنزل، وأن لا تثقله بالطلبات أو بأمور تدفعه للضيق والتذمر، فلا شك أنه عندما يزين الحب والتفاهم البيوت تأتي الأفعال لتترجم ما يشعرون به، وتختفي الكلفة بين الزوجين.