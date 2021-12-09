نصيحة للزوجات..
نصيحة للزوجات..
عزيزتي الزوجة إذا قابلك زوجك بالرفض في مد يد العون ذكريه كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصحابته الكرام أسوة حسنة لكل زوج، فقد ضرب الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته أمثلة عملية في إعانة زوجاتهم، وتحمل الأعباء معهن، وتحكي لنا السيدة عائشة رضى الله عنها، أن النبى صلى الله عليه وسلم كان فى خدمة أهله، فكان صلى الله عليه وسلم يخصف النعل ويكنس البيت، ويخيط الثوب، ويحلب الشاة، أي أنه يعاون زوجاته في كل أعمالهن المنزلية.
لهذا ننصح كل زوجة بأن تشجع زوجها على مساعدته لها ومشاركتها فى أعمال المنزل، وذلك بالشكر الدائم والمدح والثناء حتى على الأمور الصغيرة التي يقوم بها، وإظهار حبك له ومدى سعادتك أنه قام بمساعدتك فى أعمال المنزل، وأن لا تثقله بالطلبات أو بأمور تدفعه للضيق والتذمر، فلا شك أنه عندما يزين الحب والتفاهم البيوت تأتي الأفعال لتترجم ما يشعرون به، وتختفي الكلفة بين الزوجين.
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أنوار الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم
اللهم صلي على من أعليت له الرتب، وكشفت له الحجب، فرقى إلى ما لم يرق إليه الخليل، ووصل إلى ما لم يصل أليه جبريل، ونظر لما لم ينظره الكليم، ووصفته بأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم، وصليت عليه أنت وملائكتك تحببا وتكريما وقلت: “يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما” عبدك ونبيك ورسولك البشير النذير سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله السراج المنير، فصلي اللهم عليه بعدد صلاة المصلين عليه من الخلق أجمعين، وعلى آله وسلم في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك آمين آمين
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