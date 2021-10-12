نصيحة ليشارككِ زوجك في تربية الأبناء.

أثناء الحمل، اعملي على إشراك زوجك في كل شيء، عند زيارة الطبيبة، عند التفكير في الطفل واسمه، في التحضير لشراء ملابس الطفل ومستلزمات طفله وأشعريه بأهمية رأيه دون إلحاح بالغ.

بعد الولادة، اتركيه يحمله قليلًا، واطلبي منه ذلك وانشغلي بشيء آخر كترتيب شيء أو طهو أو بعض الراحة، ليتعود على القرب منه وحدهما. وفي يوم الإجازة، اتركيهما معًا مدّة واقترحي عليه البقاء أو اللعب مثلًا.

الاتفاق على معنى التربية ومفهومه، هل هو طعام وشراب وتعليم، أم هو شكل كامل وبناء متميز لشخصية الابن وروحه وتعليمه ودينه وسلوكياته.

ما هو نوع التعليم المتفق عليه بينكما، ومن يتابع الأبناء في المذاكرة، وإن كان كلاكما فما هي المواد التي ستساعدين أنت فيها وسيساعد زوجك فيها.

الاحترام المتبادل وعدم تسفيه رأي الآخر ولا انتقاده، وعدم مناقشته في تغييره أمام الأبناء.

تحديد وقت للأسرة وتحديد وقت للأب مع الأطفال وحده وللأم مع الأطفال وحدها لبناء التواصل المباشر والجماعي.

وجبة واحدة يوميًا يجلس الجميع معًا فيها على المائدة وإن حالت ظروف العمل، فإجعلها مرّتين أو ثلاثة أسبوعيًا. ولا ينشغل الأم والأب بشيء غير الأسرة والتواصل.

الاتفاق على طريقة الإجابة عن أسئلة الطفل حول من هو الله؟ وأين هو ؟ ومثل تلك الأمور، وتحديد جلسة روحانية تقرّب فيها هذه الأفكار له حسب عمره.

القراءة للأطفال إتّفقا على ثلاثة أيام يقرأ فيها الأب للصغار وثلاثة تقرأ فيها الأم لهم. ولتختارا قصصًا مختلفة.

فهم دور الأب والأم في حياة الابن والابنة، فدائمًا ما تجد الأب قدوة الصغير يقلده في كل شيء تقريبًا ويراقب تصرفاته بينما تمثل الأم مصدر القرب العاطفي، أما الصغيرة فيبدو الأمر بالعكس فالأم هي قدوتها تقلدها في الملابس واختيار الألوان والشعر، بينما يشكل الأب لها مصدر الحب والأمان والحنان والعاطفة

ترتيب نزهات متكررة على فترات وتحديد برنامج لها يتناسب مع نفسية الأطفال وأعمارهم، وإشراكهم فيها كلما تقدموا في العمر.

عند شراء هدايا للأبناء، اختاراها معًا وتعودا فهم الأطفال وشراء ما يناسبهم.