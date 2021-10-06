نصيحة الامام الشافعي

يقول الإمام الشافعي رحمه الله.

حتى تكون أسعد الناس، إجعل الفرح شكرا، والحزن صبرا، والصمت تفكرا، والنطق ذكرا، والحياة طاعة، وكن مثل الطائر، يأتيه رزقه كل صباح ومساء ولا يهتم بغد،ولا يؤذي أحدا.

ليكن قلبك كاللؤلؤ، لا يحمل أحقادا، كن في الدنيا وكأنك غريب أو عابر سبيل،

صلي صلاة مودع، وأرقد كأنك شهيد، ولا تتكلم بكلام تعتذر منه. ولا تمسى أن حسبنا الله ونعم الوكيل تطفئ الحريق وينجو بها الغريق ويعرف بها الطريق.