نصيرة بن حراث تهنئ الصحفيين الجزائريين بمناسبة يومهم الوطني

هنأت وزير البيئة نصيرة بن حراث رجال ونساء الإعلام من صحفيين محررين ومصورين وتقنيين وإداريين بمناسبة اليوم الوطني للصحافة الموافق لـ22 أكتوبر من كل سنة.

وفي تهنئتها الموجهة للاعلاميين، أشادت الوزيرة بالاحترافية والمصداقية التي تتسم بها الأسرة الإعلامية خاصة منها المتخصصة في المجال البيئي التي تحرص على تغطية نشاطات القطاع.

وأكدت الوزير في تهنئتها على أن الاعلام أكبر وأوسع وأشمل وسيلة لتوصيل المعلومات، وهو أحد المقومات الأساسية لأية سياسة تهدف إلى المحافظة على البيئة بكل مكوناتها الطبية.

وشددت الوزير على حرص مصالح دائرتها الوزارية على لتوطيد علاقاتها مع الإعلام الجزائري وتعزيز هذه الشراكة.