نصّاب “مكيّفات هواء” على فايسبوك مهدّد بالحبس

تابعت محكمة الجنح بدار البيضاء، اليوم الأحد، المتهم الموقوف “س.مقدم” مصلّح المكيّفات الهواء بالعاصمة، لضلوعه في جريمة إلكترونية تتعلق بالنصب والاحتيال باستعمال مواقع التواصل الاحتماعي (فايسبوك)، راح ضحيّتها مواطن يملك حسابا إلكترونيا باسم “فتحي فتحي” لسلب هذا الأخير مبلغا ماليا خلال صفقة شراء “مكيّف هواء” مستعمل.

وقام المتهم، بعد تسلّمه الدفعة الأولى من سعر مكيف الهواء من طرف الضحية، المقدرة بـ 33.500 دج، قام بحظر المتهم على تطبيق “ميسنجر” والهاتف لمنع دخول مكالماته ومنه عدم التمكّن من التواصل معه نهائيا.

وشكّلت تصرفات المتهم “س.مقدم” حالة استفزاز وغضب شديدين جعلت الضحية يفكّر في طريقة للإطاحة به وكشف أمره أمام رجال الأمن. فقام بإنشاء حساب آخر على “فايسبوك” وتظاهر بأنه مواطن يرغب في شراء مكيّف هواء، من التي يقوم المتهم بعرضها على حسابه “فايسبوك” المخصص لهذا الغرض التجاري.

وبعدما كسب الضحية ثقة المتهم اتفقا على موعد محدد للقاء بأحد الأماكن بضواحي منطقة باب الزوار. وعند ظهور المتهم قبضت عليه الشرطة وحوّلته إلى مركز الأمن للتحقيق معه في مضمون الشكوى التي قيدها الضحية ” أ.فتحي”.

وكشفت تحريات الشرطة، بعد استغلال هاتف المتهم الذي كان يستغلّه في عرض منتوجاته الإلكترونية المستعملة للبيع، أن المعني يمتهن النصب. وأن الضحية ” فتحي” ليس أول زبون يقع في فخّه. إذ تم رصد محادثة مع امراة صاحبة حساب فيسبوك “أم رتيل”. وطلب منها أن ترسل لها مبلغ 42 مليون مقابل خدمة طلبتها. كما أنه قام بحظر عدة حسابات إلكترونية لضحايا أبرموا معه صفقات شراء منتجات عرضها للبيع عبر حسابه الإلكتروني.

ولدى مواجهة المتهم بالوقائع المنسوبة إليه، استهل تصريحاته بالتوسّل للمحكمة أن تصفح عنه كونه رب أسرة يعيل أطفالا صغار. نافيا نيّته في النصب على الضحية “فتحي”. مبررا أفعاله بالضغط النفسي والضائقة المالية التي كان يتخبط فيها قبل أشهر. ما جعله يحتفظ بأموال الضحية.

وأضاف المتهم أنه قام بحظر الشاري على تطبيق ” ميسنجر” والهاتف، بسبب عدم الكف عن إزعاجه. بعدما أخبره أن مكيّف الهواء كان به عطب في “الغاز” وبحاجة إلى تصليح قبل بيعه له.

وأكد في تصريحاته أنه لم يطلب منه إرسال المال إلى حسابه قَطّ، بل قام بذلك في غضون يومين، حيث حوّل له مبلغ 1500 دج يوم الجمعة ثم أضاف مبلغ 32 ألف دج في اليوم الموالي، بدون طلب منه.

وبخصوص نتائج الخبرة الإلكترونية، أنكر المتهم نكرانا قاطعا نصبه على الزبائن. مشيرا إلى أن المحادثات التي عثر عليها تدخل ضمن نشاطه في بيع مكيّفات الهواء.

وأمام ما ورد من معطيات التمس وكيل الجمهورية تسليط عقوبة عام حبسا نافذا و50 ألف دج غرامة مالية نافذة في حق المتهم.