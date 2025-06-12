نصّاب عبر الفيسبوك.. أمن ميلة يوجه نداءً للجمهور

وجّهت مصالح أمن ولاية ميلة، نداءً إلى المواطنين، حول المدعو “زم . ج”، مشتبه فيه في عدة قضايا للنصب والاحتيال.

وحسب بيانٍ للمصالح ذاتها، فإن الموقوف مشتبه فيه في عدة قضايا للنصب والاحتيال، باستغلال حسابات وصفحات على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” الحاملة للأسماء المستعارة التالية:

حساب Fiat Doblo.

صفحة وكالة البركة للتقسيط.

صفحة التقسيط للأجهزة الكهرومنزلية.

وكذا باستعمال الأرقام الهاتفية التالية:

0671253624

0557734208

0774578188

0659978180

وأيضا الحساب البريدي: 93 مفتاح 20497916

في هذا الصدد، توجه مصالح أمن ولاية ميلة نداء لكل شخص يكون قد وقع ضحية السالف الذكر، التوجه إلى محكمة ميلة، أو التقرب إلى مقر الأمن الولائي بميلة (فرقة محاربة الجرائم الاقتصادية والمالية)، أو أقرب مقر الشرطة عبر تراب الجمهورية لتقييد شكوى أو الإدلاء بشهادة.