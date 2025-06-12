نصّاب عبر الفيسبوك.. أمن ميلة يوجه نداءً للجمهور
بقلم سفيان بوعون
وجّهت مصالح أمن ولاية ميلة، نداءً إلى المواطنين، حول المدعو “زم . ج”، مشتبه فيه في عدة قضايا للنصب والاحتيال.
وحسب بيانٍ للمصالح ذاتها، فإن الموقوف مشتبه فيه في عدة قضايا للنصب والاحتيال، باستغلال حسابات وصفحات على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” الحاملة للأسماء المستعارة التالية:
حساب Fiat Doblo.
صفحة وكالة البركة للتقسيط.
صفحة التقسيط للأجهزة الكهرومنزلية.
وكذا باستعمال الأرقام الهاتفية التالية:
0671253624
0557734208
0774578188
0659978180
وأيضا الحساب البريدي: 93 مفتاح 20497916
في هذا الصدد، توجه مصالح أمن ولاية ميلة نداء لكل شخص يكون قد وقع ضحية السالف الذكر، التوجه إلى محكمة ميلة، أو التقرب إلى مقر الأمن الولائي بميلة (فرقة محاربة الجرائم الاقتصادية والمالية)، أو أقرب مقر الشرطة عبر تراب الجمهورية لتقييد شكوى أو الإدلاء بشهادة.
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