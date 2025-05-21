نصّاب عبر أنستغرام .. شرطة العاصمة توجه نداءً للجمهور

وجّهت فرقة الشرطة القضائية لأمن المقاطعة الإدارية الدرارية بالعاصمة، نداءً إلى المواطنين، حول المدعو “ر.ع . ر” ، مشتبه فيه في قضية النصب عبر أنستغرام.

وحسب بيانٍ للمصالح ذاتها، فإن الموقوف مشتبه فيه في قضية النصب على العديد من الضحايا. باستغلال حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام” AHMED_IPHONE39″، والحساب البريدي الحامل للرقم 26753838 مفتاح 01.

وفي هذا الصدد، توجه مصالح أمن ولاية الجزائر نداءً لكل شخص يكون قد وقع ضحية للمشتبه فيه التوجه إلى مقر فرقة الشرطة القضائية لأمن المقاطعة الإدارية الدرارية، أو إلى محكمة الشراقة، لتقييد شكوى أو الإدلاء بشهادة في قضية الحال.