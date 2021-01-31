نص تنظيمي لتحديد الأسعار المرجعية للعقارات لتطبيق الضريبة على الثروة
قال مدير التشريع والتنظيم الجبائي بالمديرية العامة للضرائب سمير شبالة اليوم أنه يتم التحضير لمشروع نص تنظيمي يسمح بتحديد الأاسعار المرجعية للعقارات للشروع في تطبيق الضريبة على الثروة
الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=954456
-
وصلت اليوم الأحد أول شحنة من جرعات اللقاح المضاد لفيروس كورونا من معهد باستور بالجزائر العاصمة إلى ولاية تيبازة.
وتم وضع لقاح سبوتنيك v في غرف…
-
تمكن أفراد الحماية المدنية، لولاية البويرة، اليوم الأحد، من إنقاذ عائلة من 5 أفراد كانوا محصورين وسط الجليد.
وتدخل مركز تكجدة على الساعة 9 و50د، لإنقاذ…
-
شهد الطريق الوطني رقم 78 الرابط بين باتنة وسطيف بسي سليمان، حادث مرور تمثل في انحراف وانقلاب حافلة لنقل المسافرين.
وتعمل الحافلة على خط سطيف ايليزي،…
التعليقات (0)