نص تنظيمي لتحديد الأسعار المرجعية للعقارات لتطبيق الضريبة على الثروة

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نص تنظيمي لتحديد الأسعار المرجعية للعقارات لتطبيق الضريبة على الثروة
بقلم عبد الرحمن سالمي

قال مدير التشريع والتنظيم الجبائي بالمديرية العامة للضرائب سمير شبالة اليوم أنه يتم  التحضير لمشروع نص تنظيمي يسمح بتحديد الأاسعار المرجعية للعقارات للشروع في تطبيق الضريبة على الثروة


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