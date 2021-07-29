نضال الأحمدية تُفجر مفاجأة حول زواج نجوى كرم

فجرت الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية، مفاجأة من العيار الثقيل، بخصوص النجمة نجوى كرم.

وكشفت الأحمدية، خلال ظهورها ضيفة في إحدى حلقات برنامج سؤال جريء، للإعلامي طوني خليفة، أن نجوى كرم تعيش بالفعل قصة حب حقيقية ستنتهي بالزواج قريباً، واصفة العريس بأنه “شاب مثقف وراقي وغني”.

ويأتي هذا التصريح، في الوقت الذي تبذل فيه الفنانة اللبنانية نجوى كرم كل جهدها للترويج لأغنيتها الجديدة التي تحمل إسم “مغرومة 2”.

ولم تكشف الأحمدية، عن هوية العريس، مشيرة إلى أنه صديق لها ولمحت بأنه شخصية خليجية مهمة.

وأكدت الأحمدية، إن نجوى كرم وعريسها المنتظر، يحضران لإقامة حفل زفاف ضخم، حيث كان من المفترض أن يقام قبل فترة إلا أن فيروس كورونا حال دون ذلك.

وأشارت نضال الأحمدية، إلى أن عريس نجوى، شاب من أحلى الشباب وأكثر الشباب المثقفين ومرتب وكلاس وغني وأهم منها وأكثر أهمية من زوجها السابق المنتج يوسف حرب”.