نضال الجزائري تدخل عالم التقديم التلفزيوني وهذا ما قالته لجمهورها

كشفت الصفحة الرسمية للمسرح الوطني الجزائري بالفيسبوك، عن البدء في تصوير حصة تلفزيونية بعنوان “مسرحنا”، من تقديم الفنانة نضال الجزائري.

وسيبدأ تصوير حصة “مسرحنا” التلفزيونية الأسبوعية، بالمسرح الوطني الجزائري، هذا الأسبوع.

وذلك بالتعاون مع التلفزيون الجزائري، والذي سيبث الحصة على شاشته قريبا.

وجاء في منشور المسرح الوطني: “مسرحنا حصة ثقافية تقدمها الممثلة نضال، ويعدها الأستاذ محمد بوكراس، ويخرجها سمير آيت لعمارة”.

وأضاف المنشور: “تتضمن الحصة عروضا مسرحية من أرشيف الفن الرابع الجزائري، إلى جانب عروض حية من إنتاج فرق، جمعيات وتعاونيات، بحضور نقاد ومختصين”.

ويدعو المسرح الوطني الجزائري، الراغبين في حضور جلسات تسجيل حصة “مسرحنا” التلفزيونية، بقاعة الحاج عمر في مبنى بشطارزي، إلى التواصل عبر صفحة المسرح على الفيسبوك.

وسيكون تصوير الحصة أيام 22، 23، 24 و25 سبتمبر 2019، ابتداء من الساعة العاشرة والنصف صباحا.

وأكدت إدراة المسرح الوطني، أن أماكن حضور تصوير حصة “مسرحنا”، جد محدودة.

وبدورها علقت الفنانة الجزائرية، نضال، على موضوع ولوجها عالم التقديم التلفزيوني، عبر صفحتها بالفيسبوك.

وكتبت الفنانة: “لست من هب ودب في أي إناء أصب ومن أي ضرع أحلب، عالم الصحافة بما فيه التنشيط التلفزي ليس بجديد علي ولست بوافدة عليه من عوالم أخرى”.

وأضافت نضال الجزائري: “مهنتي الأولى قبل الالتحاق بالمعهد العالي للفنون المسرحية كانت الاشتغال بالصحافة”.

وتابعت الفنانة: “للتذكير فقط فإن دراسة التمثيل فيها أيضا دراسة التنشيط والإلقاء وفن الخطابة”.

وأوردت نضال الجزائري: “كما يعرف أهل الاختصاص فإن المنشط لكي يمرن أدواته ويضمن نجاحه عليه أن يدرس التمثيل”.

وتابعت الفنانة: “لا تستهينوا بعلم التمثيل، أشهر الإعلاميين ورجال الدين والسياسة والمحاماة والقضاء اخذوا دروسا في التمثيل”.