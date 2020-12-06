نضال الجزائري تشارك في أضخم دراما رمضانية مع السلطانة هيام ودرة

تشارك الفنانة نضال الجزائري في عمل عربي ضخم يحمل عنوان “موسم الانتقام”، والذي سيتم عرضه في رمضان 2021 على عدة محطات فضائية.

والمسلسل مقتبس من حكاية “ريا وسكينة” المصرية الشهيرة، والتي جرت وقائعها في بداية عشرنيات القرن الماضي.

وفي اتصال مع “النهار أونلاين”، قالت نضال الجزائري: “سأمثل الجزائر للمرة الأولى في عمل دولي وأتمنى أن أكون في المستوى، وسأعمل على إثبات موهبتي”.

وأضافت الفنانة الكبيرة: “كانت لي عدة اتصالات للمشاركة في بعض الأعمال، لكن ككل مرة، اقترح علي المخرج مبلغا لا يليق حتى بمشاركة رمزية أو أجرة يوم واحد”.

هذا وسيشارك في هذا العمل الضخم، عدد كبير من نجوم الدرامة العربية من تونس وسوريا ومصر، وتركيا على غرار النجمة مريم أوزرلي المعروفة بالسلطانة هيام والنجمة التونسية درة.

بالإضافة إلى مشاركة عزيزة بولبيار، وفتحي المسلماني، وزهرة الشيوي وغيرهم.

والعمل من إخراج عبد القادر الجربي وتأليف الممثل التونسي الشاب فارس أمين، وسيتم طرحه باللهجة التونسية.

وتدور أحداث المسلسل في الحُقبة العثمانية، وسيصور في عدة بلدان عربية منها تركيا وتونس.