نضال الجزائري تكشف خبرا سارا لمُحبي النجم صالح أوقروت

زارت الفنانة الجزائرية نضال الجزائري، نجم الكوميديا صالح أوقروت، والذي رجع إلى الجزائر منذ فترة بعد رحلة علاج طويلة قضاها في فرنسا.

ونشرت الفنانة صورة جمعتها مع الفنان القدير والذي تظهر عليه الإبتسامة دائما رغم ما يعانيه من مرضه على صفحتها بفايسبوك.

وعلقت عليها بالقول: “قدومه من فرنسا. إبتسامة لا يهزمها المرض.. من قلبه الطيب إلى قلب جمهوره المترقب لأخبار عودته بكل ود وحب”.

وأضافت: “سيعود ويفي بالوعود. هكذا قال لي الأخ الفنان صالح اوقروت في حضرة زوجته المبدعة فاطمة بلحاج.. وأنا ازوره اليوم رفقة المخرج المسرحي الاستاذ بلقاسم عمار محمد”.

وهو ما بشر متابعيه بعودته القريبة للشاشة الجزائرية والتي افتقدته كثيرا بعد سنين من الغياب بسبب المرض.