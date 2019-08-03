نضال الجزائري لـ”النهار”: أشكر النهار وكل من وقف معي ونقل معاناتي

عبرت الفنانة والممثلة نضال الجزائري عن عميق شكرها وامتنانها لتلفزيون “النهار” ولزملائها من الأسرة الفنية على تضامنهم مع قضيتها.

وأكدت الممثلة أنها التقت الوالي المنتدب للرويبة الذي شرحت له وضعيتها وتم الاتصال بمسؤول ديوان “أوبيجي” الذي تعهد بحل المشكل.

وقالت الممثلة نضال إنها توجه خالص شكرها لكل من تضامن معها، سواء بالكلمة الصادقة والدعم المعنوي أو بعرض الدعم المادي.

وقالت الفنانة في اتصال هاتفي مع تلفزيون النهار إنها تتمنى لو تكتمل فرحتها ويتم إسكان جيرانها الذين يعانون نفس ما تعانيه.

كما تمنت نضال الجزائري أن يفرج الله كربة كل جزائري يعاني من أزمة السكن.