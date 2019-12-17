نضال عيمن: التصويت حرمني من حصد لقب منشد الشارقة

قال المنشد الجزائري نضال عيمن، أن التصويت قد أثر على حظوظه في نيل لقب منشد الشارقة بعد بلوغه نهائي الطبعة الثانية عشر من البرنامج.

وعند استضافته بتلفزيون النهار، أكد عيمن أن مشاركته بالبرنامج شكلت مسؤولية كبيرة جدا بالنسبة إليه، كون الجزائر تتميز بمساحة فنية شاسعة.

وقال نضال عيمن، أننا في الجزائر لا نملك ثقافة التصويت، وهذا ما جعله يتذيل الترتيب في تصويت الجمهور.

وأكد المنشد أن الطابع الجزائري الذي أداه طوال المسابقة، صعب جدا مقارنة بباقي الألوان الإنشادية.

مضيفا في السياق ذاته، أن لجنة التحكيم والمتسابقين والجمهور، إنبهروا من جمال وتنوع الطابع الجزائري.