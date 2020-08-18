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نضال لـ “النهار أون لاين”: “لم ولن أفكر في الإعتزال.. الضغط جعلني أفكر بصوت عالي”

فن وثقافة
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نضال لـ “النهار أون لاين”: “لم ولن أفكر في الإعتزال.. الضغط جعلني أفكر بصوت عالي” صورة من الأرشيف
بقلم زهيدة ثابت

فاجئت الممثلة نضال الجزائري محبيها ومتابعيها بتفكيرها في اعتزال الفن، عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي “الفايسبوك”، وفي المقابل أكدت أن الفن والمسرح كل حياتها.

و كتبت نضال :”يبدو أننا أخطأنا الإختيار وأن اعتزال الفن سيكون القرار.. أفكر في حضرتكم بصوت عال معذرة عن الإزعاج”.
وفي المقابل تواصل موقع “النهار اون لاين ” مع نضال لمعرفة أكثر تفاصيل عن منشورها وقالت في هذا الشأن:”لم ولن أفكر في الإعتزال”.

وأضافت: “ولكن ضغط العمل والأيام الصعبة التي يعيشها كل العالم والجزائريين بسبب جائحة كورونا جعلتني أفكر بصوت مرتفع”.
وأردفت:”الفن حياتي ولا أستطيع أن أتنفس خارج المسرح، أردت أن أفكر بصوت مرتفع مع أحبابي على الفايس بوك فقط”.
و من جهة أخرى، عبرت الممثلة نضال عن سعادتها الكبيرة بعد حصولها الخميس الماضي، على مسكن في منطقة جنان سفاري بالعاصمة.

وقالت في هذا الشأن:”الحمد الله وأخيرا أخذت حقي ولم يتصدقوا عليا.. أشكر الله أولا ثم تلفزيون “النهار” الذي وقف معي منذ البداية”.

وختمت كلامها معنا:”اليوم الذي سأتنقل فيه إلى مسكني الجديد سأدعو كل الذين وقفوا معي وأولهم تلفزيون “النهار” ليفرحوا معي”.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=872522

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