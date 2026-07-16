نضال واحد.. سلسلة وثائقية تتناول مسيرة نضال شعب لتقرير مصيره

تطلق أسطول الصمود العالمي فيلم “نضال واحد: الصحراء الغربية”، حيث تتناول الحلقة الأولى من هذه السلسلة الوثائقية حركات التحرر، والتي ستعرض بتاريخ 16 جويلية المقبل.

حيث يركز هذا الفيلم الوثائقي، الذي تبلغ مدته 14 دقيقة، على الصحراء الغربية ونضال الشعب الصحراوي. من أجل حقه في تقرير المصير. ومن خلال رحلة عبر تاريخ المقاومة الصحراوية، يرسم الفيلم أوجه تشابه مع النضال الفلسطيني. ويحلل البنى السياسية والدولية التي تدعم كلا المسارين.

كما يروي الفيلم الوثائقي قصة تأسيس جبهة البوليساريو عام 1973 على يد مجموعة من الطلاب والناشطين. بالإضافة إلى انسحاب إسبانيا منها عام 1975. هذا ويتناول الإطار القانوني الدولي، بما في ذلك قرار الأمم المتحدة. لعام 1963 الذي اعترف بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير. وحكم محكمة العدل الدولية الذي رفض مزاعم المغرب وموريتانيا بالسيادة على الإقليم.

وبعد مرور أكثر من ثلاثة عقود على وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الأمم المتحدة عام 1991 بين جبهة البوليساريو. والمغرب، لا يزال الشعب الصحراوي ينتظر الاستفتاء على حق تقرير المصير الذي وعد به المجتمع الدولي. وهي عملية لم تكتمل بعد.

مع مبادرة “نضال واحد”، تطلق أسطول الصمود العالمي سلسلة من الأفلام الوثائقية القصيرة. التي تتناول الروابط المادية بين مختلف أنظمة الاحتلال والاستعمار والقمع. وتستند هذه المبادرة. إلى فرضية أن النضالات من أجل الحرية ليست عمليات منعزلة. بل هي مترابطة ترابطًا وثيقًا، وتدعو إلى التضامن الدولي كأداة أساسية لتعزيز العدالة وحق تقرير المصير لجميع الشعوب.

يتوفر الآن فيلم “نضال واحد: الصحراء الغربية” كأول حلقة من هذه السلسلة الوثائقية. التي ستواصل استكشاف نضالات المقاومة المختلفة في أنحاء متفرقة من العالم.

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