«نطالب ڤايد صالح بالتدخّل لمحاربة الفساد في بطولة واد كنيس المنحرفة»

أكد أن زطشي رئيس غير شرعي.. نائب رئيس أولمبي المدية كمال دامرجي:

«حكم مواجهة البرج مخدوم ولدينا أدلة عن مؤامرة تتعرض لها المدية لإسقاطها»

فتح نائب رئيس نادي أولمبي المدية، كمال دامرجي، النار على الاتحادية الجزائرية لكرة القدم «فاف» ورئيسها، خير الدين زطشي.

مؤكدا أن هذا الأخير رئيس غير شرعي للهيئة الكروية الجزائرية، متسائلا عن كيفية رئاسة رئيس فريق لاتحادية كروية.

كما وجه دامرجي اتهامات خطيرة للاتحادية الجزائرية وبعض الأندية التي اتهمها بالتآمر من أجل إسقاط أبناء عاصمة التيطري إلى الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم.

ولم يتوقف نائب رئيس الأولمبي عند ذلك، بل تعداه إلى مطالبة نائب وزير الدفاع قائد أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أحمد ڤايد صالح، للتدخل في قطاع الرياضة وكرة القدم.

على غرار تدخلاته السياسية لمحاربة الفاسد الكروي في بطولة منحرفة، حسبه، وبطولة «واد كنيس» لشراء وبيع المباريات.

كما اتهم ذات المتحدث الحكم نادر الذي أدار مواجهة «لوام» أمام المضيف أهلي برج بوعريريج، أول أمس، في إطار الجولة الـ29 من رابطة موبيليس المحترفة الأولى، بالرشوة.

مشيرا إلى أنه «مخدوم»، حيث صرح دامرجي قائلا: «يومان قبل مواجهة أهلي البرج كنا نعلم أن الحكم نادر مخدوم.

لقد رشوه ونحن نعلم كل ما يحدث، الاتحادية الجزائرية لكرة القدم غير شرعية وخير الدين زطشي غير شرعي ولا نفهم كيف أن رئيس فريق يسيّر اتحادية كروية».

مضيفا: «جميعهم خدموا فرقا ضد أولمبي المدية، لقد خططوا ووضعوا رزنامة تناسبهم ولدينا الأدلة على مؤامرة يتعرض لها أولمبي المدية لإسقاطه».

وتابع: «نطالب ڤايد صالح بالتدخل لمحاربة الفساد في كرة القدم الجزائرية وفي الاتحادية وفي بطولة واد كنيس المنحرفة».

هذا ووضع أولمبي المدية قدما في الرابطة المحترفة الثانية عقب هزيمته، أول أمس، بهدف نظيف بملعب مضيفه أهلي البرج، في الجولة قبل الأخيرة للمحترف الأول.

في لقاء تعرض فيه لاعبو الأولمبي لاعتداءات قبل بدايته، ليتجمد رصيده عند النقطة الـ31 في المركز الأخير ويحتاج إلى معجزة حقيقية لضمان البقاء في الجولة الأخيرة.

التي عليه الفوز فيها على الضيف شبيبة الساورة مع انتظار هزيمة جميع منافسيه على ورقة البقاء.