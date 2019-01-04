نظارات طبية مجانا للأطفال المتمدرسين

يجهل العديد من الجزائريين، أنه بإمكانهم الإستفادة من نظارات طبية مجانية للأطفال المتمدرسين المؤمن لهم إجتماعيا عبر صندوق الضمان الإجتماعي.

وقال محفوظ إدريس مدير وكالة الضمان الإجتماعي لولاية الجزائر ، أن النظارات الطبية تخص الأطفال من فئة 3 إلى 6 سنوات.

والفئة العمرية من 6 سنوات إلى 21 سنة، بشرط أن يكون طالب النظارات مؤمن إجتماعيا.

بالإضافة إلى عدم تخطي الدخل الشهري للمؤمن لهم عتبة الأربعين ألف دينار ، وأن يكون بائع النظارات متعاقد مع الضمان الإجتماعي.

من جهتهم أكد صانعوا النظارات أن نسبة قليلة من الزبائن الذين يرتدون على محلاتهم على دراية بهذا الحق المكفول لهم قانونيا.