نظام الدخول السريع إلى كندا.. هكذا يتم التسجيل

نشرت دائرة الهجرة والمواطنة الكندية سلسلة جديدة من مقاطع الفيديو للإجابة على الأسئلة الأكثر شيوعًا حول نظام الدخول السريع.

للتذكير، الدخول السريع هو نظام عبر الإنترنت تستخدمه إدارة الهجرة الكندية لإدارة طلبات الهجرة التي يعبر عنها العمال المهرة.

ويجيب جايسون، أخصائي خدمة عملاء IRCC، على الأسئلة الأكثر شيوعًا حول Express Entry.

وفي هذا السياق يوضح أن تطبيق هذا النظام يسرع من عملية التقديم. وهذا يسمح للعمال المؤهلين بالاستقرار بسرعة وبشكل دائم في كندا.

لتقديم طلب الهجرة إلى كندا باستخدام Express Entry، يجب على المرشح تلبية متطلبات أحد البرامج الثلاثة، وهي:

-فئة الخبرة الكندية: هذا البرنامج مخصص للعمال المهرة ذوي الخبرة العملية في كندا.

يجب أن تكون خبرة العمل قد تم اكتسابها خلال السنوات الثلاث السابقة لتقديم الطلب المعني؛

-برنامج العمال المهرة (الاتحادي): وهو مخصص للعمال المهرة الذين لديهم خبرة عمل في الخارج أو في كندا؛

-برنامج العمال المهرة (الاتحادي): هذا مخصص للعمال المؤهلين في تجارة متخصصة. يجب أن يكون لدى المرشح عرض عمل ساري المفعول أو شهادة كفاءة.

كيف يمكنني التقديم باستخدام Express Entry؟

علاوة على ذلك، لتقديم طلب من خلال Express Entry، يوضح جيسون أنه يجب على المرشح. أولاً تأكيد ما إذا كان مؤهلاً لمعايير أحد برامج Express Entry قبل تقديم ملفه الشخصي.

سيتم تصنيف الأخير في مجموعة الدخول السريع باستخدام نظام التصنيف الشامل (CRS). ويمثل اختبار المعرفة اللغوية. الذي تجريه منظمة معتمدة، أيضًا خطوة أساسية في هذه العملية.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن الخطوة التالية هي إعداد الملف الخاص بك. في الواقع، يجب على المرشح تقديم جميع المستندات اللازمة لإكمال طلبه وملء ملفه الشخصي.

سيتلقى المتقدمون الحاصلون على أعلى الدرجات في المجموعة دعوة من IRCC.

وتعلن الحكومة الكندية، على موقعها الرسمي على الإنترنت، أن أمامها 60 يومًا لتقديم الطلب وسيتم تجهيزه خلال ستة أشهر.