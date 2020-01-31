نظام المخزن “يبتز” المنتخبات التي إنسحبت من البطولة الإفريقية داخل القاعات!

أدانت، وزارة الشؤون الخارجية الصحراوية، ممارسات التي انتهجتها المغرب ضد الفرق التي إنسحبت من البطولة الإفريقية داخل الصالات.

وأكّد بيان الشؤون الخارجية الصحراوية، أنّ المغرب يُحاول جر وتوريط بعض الدول الافريقية باستعمال الطرق الملتوية.

وأشار البيان إلى أنّ المغرب إعتمد أسلوب “الابتزاز” ضد منتخب جزر موريس، بعد انسحابه من المشاركة في البطولة الإفريقية لكرة القدم داخل القاعة، بمدينة العيون الصحراوية المحتلة.

وأوضحت الوزارة الصحراوية، أن المخزن لجأ إلى ابتزاز فريق جزر موريس بإرغامه على دفع تكاليف الإقامة وثمن تذاكر العودة، وهي تكاليف باهضة يصعب على كثير من الفرق تحملها لوحدها.

تجدر الإشارة إلى أنّه عدة منتخبات مُتأهلة لهاته المنافسة، قررت الإنسحاب وعدم المشاركة فيها، احتراما منها للشرعية الدولية ولمبادئ الفدرالية.

كما إعتبروا تنظيم هذه المنافسة الإفريقية من طرف المغرب على الأراضي الصحرواية المحتلة هو تحايل من النظام المغربي وتواطئ من الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم.