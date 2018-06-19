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نظام تحويل آلي للحاويات من ميناء الجزائر نحو الموانئ الجافة

أخبار الجزائر
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نظام تحويل آلي للحاويات من ميناء الجزائر نحو الموانئ الجافة
بقلم إيمان ض

أنشأت المديرية العامة للجمارك مند 20 ماي الفارط نظام التحويل الآلي للحاويات من ميناء الجزائر العاصمة نحو الموانئ الجافة.

النظام يهدف إلى تأمين السلسلة اللوجستيكية للتجارة الخارجية و تحسين فعالية مكافحة الغش.
بالإضافة إلى إضفاء شفافية أكبر في التسيير، هذا حسبما أفادت به الجمارك.
و يضيف ذات المصدر، أنه و من أجل متابعة متواصلة و صارمة لسير هذا النظام.
تمّ إنشاء خلية مركزية على مستوى ميناء الجزائر العاصمة مكلفة بالرد على النقاط الغير مفهومة.
و التكفل بالاختلالات التي قد تحدث.
على هذا الأساس و بناء على طلب بعض الفاعلين في السلسلة اللوجستكية للتجارة الدولية.
تمّ استثناء الحاويات المحملة ببضائع خطيرة و الحاويات المبردة و البضائع المجمعة من هذا الإجراء و الإقرار بتحويلها نحو الميناء الجاف الذي يختاره وكلاء السفن.
من جهة اخرى تجدر الإشارة، إلى أن هذا الإجراء الجديد و طبقا للتنظيم الساري المفعول لا يؤثر بأيّ حال من الأحوال على نوعية الخدمة المقدمة للمتعاملين و لا على أجال جمركة البضائع أو المعالجة السريعة لتدفقها.
كما تعلم المديرية العامة للجمارك المتعاملين الاقتصاديين المعتمدين أنه سيكون بإمكانهم جمركة بضائعهم دون تحويلها الى الموانئ الجافة.
و هذا الإجراء التسهيلي هو قيد الاختبار لإدراجه في نظام الإعلام للجمارك.

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