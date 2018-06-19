نظام تحويل آلي للحاويات من ميناء الجزائر نحو الموانئ الجافة

أنشأت المديرية العامة للجمارك مند 20 ماي الفارط نظام التحويل الآلي للحاويات من ميناء الجزائر العاصمة نحو الموانئ الجافة.

النظام يهدف إلى تأمين السلسلة اللوجستيكية للتجارة الخارجية و تحسين فعالية مكافحة الغش.

بالإضافة إلى إضفاء شفافية أكبر في التسيير، هذا حسبما أفادت به الجمارك.

و يضيف ذات المصدر، أنه و من أجل متابعة متواصلة و صارمة لسير هذا النظام.

تمّ إنشاء خلية مركزية على مستوى ميناء الجزائر العاصمة مكلفة بالرد على النقاط الغير مفهومة.

و التكفل بالاختلالات التي قد تحدث.

على هذا الأساس و بناء على طلب بعض الفاعلين في السلسلة اللوجستكية للتجارة الدولية.

تمّ استثناء الحاويات المحملة ببضائع خطيرة و الحاويات المبردة و البضائع المجمعة من هذا الإجراء و الإقرار بتحويلها نحو الميناء الجاف الذي يختاره وكلاء السفن.

من جهة اخرى تجدر الإشارة، إلى أن هذا الإجراء الجديد و طبقا للتنظيم الساري المفعول لا يؤثر بأيّ حال من الأحوال على نوعية الخدمة المقدمة للمتعاملين و لا على أجال جمركة البضائع أو المعالجة السريعة لتدفقها.

كما تعلم المديرية العامة للجمارك المتعاملين الاقتصاديين المعتمدين أنه سيكون بإمكانهم جمركة بضائعهم دون تحويلها الى الموانئ الجافة.

و هذا الإجراء التسهيلي هو قيد الاختبار لإدراجه في نظام الإعلام للجمارك.