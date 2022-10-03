نظام تصوير قوي وتصميم OPPO Glowالأيقوني..OPPO  تطلق هاتف 8Reno الجديد

أصدرت شركة OPPO أحدث منتج لسلسلة Reno الخاصة بها. والمتمثلة في هاتفOPPO Reno 8، وذلك على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويتميز بصور سيلفي فائقة الحساسية مع مستشعر IMX709 و عدسات Microlens وخاصية BokehFlare Portrait. مما يوفر قفزة نوعية في أداء التصوير الفوتوغرافي.

وقد تم تصنيع تصميم Ultra-Slim Retro Design الخاص بالهاتف باrenoستخدامOPPO Glowالأيقوني. في حين أن تحسينات الأجهزة والبرامج مثل بطارية طويلة الأمد البالغة 4500 مللي أمبير في الساعة. وتقنية الشحن السريع SUPERVOOCTM بقوة 33 واط، و واجهة ColorOS 12، تضمن أن جهازReno 8 يوفر تجربة يومية مرنة.

التقط كل لحظة بقوة تصوير لا تصدق

يتميز هاتف Reno 8بكاميرا تعمل بالذكاء الاصطناعي بدقة 64 ميجابكسل. وكاميرا بعمق 2 ميجابكسل وعدسات دقيقة بدقة 2 ميجابكسل. مع تكبير بدرجة 15x و 30 x. .

وتم تركيب ضوء مداري (Orbit Light)حول العدسات الدقيقة، والتي تعمل كضوء تعبئة لتعزيز التفاصيل في الصور عند استكشاف العالم المجهري.

ويعمل الضوء المداري أيضًا كمنبه إبلاغ ، يتوهج بلطف في حالات محددة مثل عند تلقي الرسائل أو عند اللعب أو عند الشحن.

كاميرا السيلفي الأمامية بدقة 32 ميجابكسل في هاتف Reno 8 مدعومة بمستشعر RGBW IMX709. الذي تم تطويره بالشراكة بين شركة OPPOو Sony. . حيث يتميز مستشعر IMX709 بمصفوفة RGBW بكسل جديدة تمامًا وخوارزمية Quadra Binning المطورة ذاتيًا من شركة OPPO. والتي من خلالها يستطيع المستشعر التقاط إضاءة بنسبة 60٪ أكثر من مستشعرات RGGB القياسية مع تقليل الضوضاء. بنسبة تصل إلى 35٪، مما يوفر صورًا أكثر وضوحًا وإشراقًا عندما تكون الإضاءة منخفضة.

من أجل الاستفادة من هذا الجهاز الرائد من نوعه، يأتي هاتف Reno 8 مزودًا بميزات تصوير رائعة. من بينها BokehFlare Portrait، و Selfie HDR، و Portrait Retouching. و AI Palette، و Ultra-Clear 108MP Image ، و AI SceneEnhancement. و Flash Snapshot وغيرها حتى يتمكن المستخدمون من تصوير العالم من خلال التقاط صور مذهلة و بجودة احترافية:

ويلتقط وضع BokehFlare Portrait من هاتفReno8 صورًا شخصية مع نقاط إضاءة البوكيه غنية. مثل كاميرا DSLR المتطورة بنقرة واحدة فقط. كما أنه يعزز الأداء من خلال توهج العدسة الكثيف ويصلح مشاكل تغير لون البشرة.

– يوفر Selfie HDR الخاص بشركة OPPO صور سيلفي واضحة في محيط خافت الإضاءة أو اوالمضاء. تكتشف هذه الميزة تلقائيًا ضوء الخلفية وتقوم بتشغيل خوارزمية الـ HDR لخفض الضوء الساطع وإبراز تفاصيل أكثر في الصورة.

أسلوب GLOW OPPO مع تصميم مذهل نحيف للغاية

من أجل الاستمرار في أسلوب التصميم الأيقوني لسلسلة Reno. يقدم هاتف Reno 8تصميمًا مستوحى من الماضي فائق النحافة يأتي بلونين جديدين: Dawnlight Gold و Starlight Black. وكلاهما يتميز أسلوب GLOW OPPO الحصري على الغطاء الخلفي الزجاجي. يتميز Dawnlight Gold بتدرج ناعم. على قاعدة لون ذهبي دافئ يأخذ آلاف الألوان عند النظر إليه من زوايا مختلفة. من ناحية أخرى، يوفر Starlight Black لونًا أسود نقيًا ونظيفًا يسلط الضوء على الشفافية المهيبة لـ OPPO Glow.

بفضل تصميمه فائق النحافة و المستوحى من الماضي الجديد. يتميز هاتف Reno 8بإطار متوسط الحواف بوزن إجمالي يبلغ 182 غرامًا تقريبًا. وبسمك 7.66 ملم، مما يمنح الهاتف مظهرًا بسيطًا و أنيقًا .

في الجزء الأمامي من الهاتف، توفر شاشة AMOLED ذات مقاس 6.4 بوصة. مع معدل تحديث 90 هرتز مرئيات سلسة ومريحة . الشاشة معتمدة من Amazon Prime Video HD وذلك من أجل تشغيل مقاطع فيديو عالية الجودة.

أداء قوي مع أجهزة متميزة

يتميز هاتف Reno 8 بتقنية شحن 33W SUPERVOOC TM وبطارية بسعة 4500 مللي أمبير في الساعة. يمكن شحنها بنسبة 100٪ في عضون 60 دقيقة. أو توفر 1.68 ساعة من تشغيل فيديو YouTube أو 2.68 ساعة من المكالمات الصوتية. بشحن مدته 5 دقائق.

بالإضافة إلى ذلك، تضمن ميزة حماية الشحنات المتعددة زيادة السلامة خلال عملية الشحن. على صعيد الأداء، توفر منصة Qualcomm®Snapdragon ™ 680 4G أداءً سريعًا مع موازنة استهلاك الطاقة.

يعتمد سمك ووزن هاتف Reno 8على البيانات التي تم جمعها في مختبرات OPPO. قد يختلف الحجم الفعلي للجهاز بمقدار ± 0.2 مم وقد يختلف الوزن الفعلي بمقدار ± 3 جم. بسبب الاختلافات الطفيفة في مكونات الجهاز وطرق القياس.

بناءً على الاختبارات التي أجريت في مختبرات OPPO. يتم تعريف 100٪ . عندما يصل مستوى البطارية المعروض على الشاشة إلى 100٪. قد يختلف وقت الشحن الفعلي بسبب الاختلافات في البيئة أو الأجهزة الفردية (مثل تغيرات درجة الحرارة وعمر البطارية.

يأتي هاتفReno 8بثلاثة تكوينات مختلفة: 6 جيجابايت RAM بالإضافة إلى 128 جيجاباي. ROMو 8 جيجابايت RAM بالإضافة إلى 128 جيجابايت ROM و 8 جيجابايت RAM بالإضافة إلى 256 جيجابايت ROM. عند استخدام ذاكرة الوصول العشوائي الأصلي. (RAM) مع تقنية توسيع ذاكرة الوصول العشوائي لOPPO، يمكن زيادة ذاكرتها بمقدار 2 جيجابايت أو 3 جيجابايت. أو 5 جيجابايت من ذاكرة مؤقتًاROM المخصصة. مما يسمح للجهاز بتشغيل العديد من التطبيقات التي تحتاج إلى ذاكرة كبيرة و من دون إبطاء عمل الهاتف .

واجهة ColorOS 12 الجديدة

هاتف Reno 8هو جزء من سلسلة الهواتف الذكية الأولى التي تم تزويدها بواجهة ColorOS 12 مسبقًا. و لهذا هو هاتف يمنح المستخدمين وصولاً فوريًا إلى نظام تشغيل أكثر ملائمة و مرونة.

يوفر التصميم الشامل والأيقونات ثلاثية الأبعاد في واجهة ColorOS12 تجربة أكثر بساطة. بينما يعمل نظام AI System Booster على تحسين تخصيص الموارد. وتقليل تجزئة الذاكرة من أجل ضمان تشغيل هاتف Reno 8بشكل أكثر مرونة وسرعة. تعمل كل من Quick Startup و Game Focus Mode. و AI Frame Rate Stabilizer معًا من أجل جعل المستخدمين المنغمسين تمامًا في الترفيه.

تم تصميم واجهة ColorOS 12 لتوفير الراحة: تتيح خاصية Air Gestures للمستخدمين الرد على المكالمات. أو كتم صوت المكالمات أو التمرير لأعلى ولأسفل على الصفحات. عن طريق تمرير أيديهم في الهواء؛ تعمل خاصية Adaptive Sleep على إبقاء الشاشة قيد التشغيل أثناء مشاهدة المستخدم لهاتفه.

تضمن واجهة ColorOS 12 أمان البيانات والخصوصية. وهو معتمد من قبل جهات خارجية مثل ISOو ePrivacy و TrustArc. يوفر التحكم في الوصول. من فئة الخمس درجات (Five-Grade Access Control)سلسلة من ميزات الخصوصية التي تساعد المستخدمين على التحكم. في من يمكنه رؤية بياناتهم ومتى. تعمل الميزات الأخرى مثل حماية معلومات الصور على حماية خصوصية المستخدم. عن طريق إزالة معلومات الموقع والبيانات الأخرى عند مشاركة الصور.

معلومات حول شركة OPPO

منذ إطلاق أول هاتف محمول لها – “الوجه المبتسم” – في عام 2008. لم تتوقف شركة OPPO أبدًا عن السعي لتحقيق التعاون المثالي بين الرضا الجمالي والتكنولوجيا المبتكرة.

اليوم تقدم OPPO مجموعة واسعة من الأجهزة الذكية بقيادة سلسلة Findو Reno. بخلاف الأجهزة. توفر OPPO لمستخدميها نظام تشغيل ColorOS وخدمات الإنترنت مثل Cloud OPPO .وتتواجد OPPO في أكثر من 50 دولة ومنطقة مع أكثر من 40.000 موظف في OPPO . ملتزمون بخلق حياة أفضل للعملاء في جميع أنحاء العالم.