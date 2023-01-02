نظام تعويضي جديد.. وزير التربية يكشف جديد الزيادة في الأجور

كشف وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد، أنه وبعد الإنتهاء وإقرار مشروع القانون الأساسي الخاص بالمنتمين إلى قطاع التربية. سيكون هناك نظام تعويضي جديد.

وأضاف وزير التربية خلال استضافته بفروم الإذاعة الوطنية، أنه سيكون هنالك نظام تعويضي جديد خاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بموظفي قطاع التربية واحداث الرتب والمساس بالتصنيف. مشيرا إلى أنه بالإضافة إلى الزيادات المهمة في الأجور التي أقرها رئيس الجمهورية. ستكون هنالك زيادات أخرى بعد صدور القانون الأساسي موضع التنفيذ . ومباشرة النظام التعويضي الجديد الخاص بالمنتمين إلى قطاع التربية.