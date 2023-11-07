نظام جديد يمكنك من الحصول على فيزا شنغن صالحة لـ 3 سنوات

ETIAS هو تصريح سفر، وليس تأشيرة، أنشأته المفوضية الأوروبية. وستكون هذه الخطوة مطلوبة من قبل الدول الأعضاء الثلاثين في منطقة شنغن الموسعة. وهو نظام إلكتروني بالكامل، يشبه نظام ESTA الأمريكي.

ويهدف إلى تعزيز الضوابط على المسافرين الأجانب المعنيين داخل الاتحاد الأوروبي، من أجل اكتشاف التهديدات المحتملة. ومن المقرر أن يدخل الخدمة في عام 2025.

ويستهدف نظام ETIAS مواطني حوالي ستين دولة خارج الاتحاد الأوروبي. كانوا يستفيدون سابقًا من إعفاء تأشيرة الإقامة القصيرة للسفر إلى منطقة شنغن الموسعة.

إن تصريح السفر ETIAS هذا صالح لمدة أقصاها 90 يومًا. يجب أن يتم طلبه قبل سفر مواطني الدولة الثالثة المعنيين على الأراضي الأوروبية. وسيكون صالحًا لمدة 3 سنوات، للدخول المتعدد. أو حتى انتهاء صلاحية وثيقة السفر المسجلة في وقت الطلب.

يجب طلب ETIAS عبر الإنترنت من خلال ملء نموذج بسيط. يتم إصدار تصريح السفر عادة خلال مدة أقصاها 96 ساعة من تاريخ الطلب ودفع رسوم قدرها 7 يورو. قد يتم تمديد وقت المعالجة هذا إذا كان هناك حاجة إلى تحقيق إضافي.