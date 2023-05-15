نظام ذكي ثلاثي الأبعاد لتسيير حركة المرور بالعاصمة

كشف والي العاصمة محمد عبد النور رابحي صبيحة اليوم الإثنين، أنه هناك دراسة لعصرنة تسيير حركة المرور بالعاصمة.

وخلال نزوله ضيفا على “فروم الإذاعة”، أكد الوالي أن دراسة هذا المشروع المتمثل في نظام ذكي ثلاثي الأبعاد تتم حاليا مع مؤسسة وطنية وستنطلق عملية الانجاز مباشرة بعد انتهاء الدراسة.

كما أشار رابحي، إلى أن هذ المشروع سبق وأن استلمته مؤسسة اسبانية، لكن تم فسخ العقد معها بسبب التأخر. حيث يعمل هذا النظام على تسيير حركة المرور على مستوى مفترق الطرق بطريقة ذكية عن طريق الكاميرات. والمحور الذي يشهد اكتظاظا يتم الإشارة إليه بالضوء الأخضر، حسب ما كشف والي العاصمة.

كما أوضح المتحدث، أن كاميرات المراقبة لديها عمل مزدوج متعلق بالنظام العام الأولي ومتمثلة في تسيير حركة المرور. أما الثانية فتتعلق بالجانب الأمني.