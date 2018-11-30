نظام رقمي جديد لتسيير خطوط النجدة بالحماية المدنية في البليدة

تعززت مديرية الحماية المدنية في البليدة بنظام رقمي جديد لتسيير مكالمات النجدة والحد من المكالمات الزائفة.

ويرتكز هذا النظام الرقمي الجديد الأول من نوعه على المستوى الوطنيي حسب رئيس مكتب الاتصالات والمواصلات العملية النقيب بلمان نجيب.

على تقنيات الهواتف الذكية في التشغيل والعمل أضيف له نظام إحصائي رقمي يسمح بالتعرف على المعلومات الخاصة بطلبات النجدة وكيفية تسييرها.

و يساهم هذا النظام من الناحية التقنية حسب النقيب بلماني في تخفيف الضغط على فرق وأفواج مركز التنسيق العملي.

وكذا تخفيف الطاقات البشرية في عملية استقبال مكالمات النجدة وذلك بعد استحداث وسائل وأنظمة مصممة من طرف المديرية.

تتجاوب مع ما نحتاج إليه كقطاع يسعى لحماية المواطن وممتلكاته من الخطر.