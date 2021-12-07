نظام عمل جديد في الإمارات

اعتمدت حكومة دولة الإمارات نظاما جديدا للعمل الأسبوعي ليكون أربعة أيام ونصف يوم أسبوعياً، والعطلة يومي السبت والأحد.

وأضافت وكالة الأنباء الاماراتية أن الحكومة اعتمدت يوم الجمعة عمل لنصف يوم من الساعة السابعة ونصف صباحا الى غاية إلى 12 ظهراً.

إضافة الى ذالك فإن أيام العمل ستكون من يوم الاثنين الى غاية الخميس 8 ساعات عمل في اليوم ابتداء من الساعة السابعة ونصف صباحا الى غاية الثالثة والنصف مساء.

كما قررت الحكومة الإمارتية تمديد العطلة الأسبوعية لتكون يومين ونصف أي يومي السبت والأحد ونصف يوم الجمعة، بعدما كانت العطلة ليومين فقط الجمعة والسبت.

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