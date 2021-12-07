نظام عمل جديد في الإمارات
اعتمدت حكومة دولة الإمارات نظاما جديدا للعمل الأسبوعي ليكون أربعة أيام ونصف يوم أسبوعياً، والعطلة يومي السبت والأحد.
وأضافت وكالة الأنباء الاماراتية أن الحكومة اعتمدت يوم الجمعة عمل لنصف يوم من الساعة السابعة ونصف صباحا الى غاية إلى 12 ظهراً.
إضافة الى ذالك فإن أيام العمل ستكون من يوم الاثنين الى غاية الخميس 8 ساعات عمل في اليوم ابتداء من الساعة السابعة ونصف صباحا الى غاية الثالثة والنصف مساء.
كما قررت الحكومة الإمارتية تمديد العطلة الأسبوعية لتكون يومين ونصف أي يومي السبت والأحد ونصف يوم الجمعة، بعدما كانت العطلة ليومين فقط الجمعة والسبت.
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الإمارات الأولى عالميا في أمان تجوال السكان ليلا
كشف تقرير “غالوب” للأمن والنظام أن دولة الإمارات العربية المتحدة هي الأولى عالميا في الأمن والأمان. من حيث تجوال السكان ليلا بمفردهم.
وأفاد التقرير أن 95 بالمائة من الناس عبروا عن شعورهم بالأمن والأمان خلال خروجهم وتجولهم بمفردهم ليلا في شوارع دبي. كما
كما جاء في المرتبة الثانية من القائمة النرويج بنسبة 93 بالمئة من حيث الأمن ليلا. تليها الصين وسويسرا وفنلندا وآيسلندا. وبرزت الدول الإسكندنافية وسجلت أعلى مستويات في التنمية البشرية حول العالم.
حاكم دبي يعلق بفخر..
كما علق الحاكم محمد بن راشد رئيس الوزراء الإماراتي على هذا التقرير في تغريدة عبر “تويتر” وقال: “الإمارات الأولى عالميا حسب تقرير غالوب للأمن والنظام 2021 في تجوال السكان ليلا بمفردهم.
وتابع القول: “الأمن نعمة..والأمان طمأنينة وسكينة وحياة.. إذا تجولت المرأة بمفردها في أي ساعة من الليل أو النهار دون خوف فاعلم أنها في الإمارات. “رب اجعل هذا بلداً آمناً.. آمين وأدم عليه سكينته وطمأنينته”.
كما قال وزير الداخلية الإماراتي، الشيخ سيف بن زايد آل نهيان: “بحكمة سيدي القائد خليفة بن زايد، ورؤية سيدي محمد بن راشد ودعم سيدي محمد بن زايد.
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