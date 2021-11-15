نظام غذائي لمرضى السكري..الوجبات اليومية المنصوح بها

يشبه نظام غذائي لمرض السكري إلى حد كبير خطة الأكل الصحي التي يوصي بها الأطباء للجميع، فهو يشمل تناول الكثير من الفواكه والخضراوات الغنية بالألياف.

وكذا الاستمتاع بكربوهيدرات الحبوب الكاملة باعتدال، والوقود بالبروتينات الخالية من الدهون، وتناول طعام معتدل كمية الدهون الصحية.

بشكل عام لا يوجد نظام غذائي محدد لمريض السكري، لكن الأمر يتطلب اتخاذ بعض الخطوات الخاصة المناسبة بالمرض. لتحسن من نوعية الحياة وتقلل من مخاطر المضاعفات في المستقبل.

يتميز مرض السكري من النوع 2 بحالة تسمى مقاومة الإنسولين، حيث لا يستطيع الجسم استخدام هرمون الإنسولين بشكل فعال لنقل الجلوكوز (سكر الدم) إلى الخلايا والعضلات للحصول على الطاقة.

بالمقابل يؤدي هذا إلى تراكم الجلوكوز في الدم عند مستويات أعلى من المعتاد، ما قد يعرض صحتك للخطر.

كما يمكن أن يساعد اختيار الكميات المناسبة من الأطعمة الصحية في خفض مستويات السكر في الدم والحفاظ عليها ثابتة.

وكذا تقليل أعراض مرض السكري والمساعدة في تقليل مخاطر المضاعفات الصحية مثل تلف الأعصاب ومشكلات الرؤية وأمراض القلب وتلف الكلى والسكتة الدماغية.

كما يمكن أن يساعدك الأكل الجيد أيضاً على فقدان الوزن الصحي والحفاظ عليه.

فقد يساعدك فقدان 5 إلى 7% فقط من وزن جسمك على التحكم بشكل أفضل في مرض السكري من النوع 2.

أو منع مقدمات السكري من التقدم إلى الشكل الكامل للمرض.

إذا كنت مصاباً بداء السكري، فقم بدمج هذه الأطعمة الفائقة في نظام العلاج الموصوف من قبل الطبيب للمساعدة في إدارة حالتك وتقليل خطر تعرضك لمضاعفات صحية مرتبطة بمرض السكري.

الأفوكادو، الخوخ، الشوفان، الفلفل الحار، الفطر، الزبادي اليوناني، التفاح، فواكه الحمضيات، سمك السلمون أو الماكريل، الأطعمة الغنية بالألياف، البقوليات، الشاي الأخضر، المكسرات، السبانخ واللفت والكرنب والشوكولاتة الداكنة.

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