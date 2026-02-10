نظرا لسوء الأحوال الجوية.. تأجيل هذه الرحلات البحرية

أعلنت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، عن إجراء تعديل على برنامج رحلاتها، نظرا لسوء الأحوال الجوية المرتقبة.

وحسب بيان للمؤسسة، فقد تقرر تأجيل رحلة مرسيليا - سكيكدة المبرمجة سلفا يوم 11 فيفري 2026 إلى يوم 15 فيفري 2026 على الساعة 13:00 زوالا.

كما تم تأجيل رحلة سكيكدة – مرسيليا المبرمجة سلفا يوم 12 فيفري 2026 إلى يوم 16 فيفري 2026 على الساعة 16:00 مساءا.

ودعت المؤسسة، المعنيين بالرحلات السالفة الذكر، إلى أخذ جميع إحتياطاتهم والتوجه لميناء الركوب في التوقيت المحدد بغرض إستكمال إجراءات السفر.