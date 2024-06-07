نظرا لموجة الحر.. نشر 8 تشكيلات إطفائية بالغابات

قامت مصالح الحماية المدنية، اليوم الجمعة، بنشر 08 تشكيلات إطفائية متنقلة عبر مختلف الكتل الغابية ذات الكثافة الكبيرة والهشاشة العالية.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، جاء هذا الإجراء، نظرا لموجة الحر المسجلة عبر مختلف ولايات الوسط من بينها ولاية الشلف والتي فاقت °44 درجة طيلة النهار.

ويأتي ذلك، كإجراء إستباقي وقائي لمواجهة إحتمالية إندلاع حرائق عبر المساحات الغابية خاصة تلك الواقعة بعيدا عن وحدات الحماية المدنية.