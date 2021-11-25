نظرته لي حقيرة لأنني سليلة أسرة فقيرة.

لأنني سليلة أسرة فقيرة

أنا فتاة من أسرة فقيرة فقد ربطتني بمن خلته فارس أحلامي علاقة عاطفية عمرها 4سنوان، لم أتوانى من خلالها على تقديم الدعم في كل المجالات ماديا ومعنويا، فكنت له في الوقت التي تخلى فيه جميع أهله عنه الأم والأخت فمنحته الحب والحنان لكن هيهات.

فمواجهتي للحبيب بما كنت أريده منه كانت أشبه بالعصيان، حيث أنه لم يتوانى عن وصفي بالمجنونة والطماعة لأني من أسرة فقيرة، فكيف لشاب مثله في المستوى التعليمي والاجتماعي أن يرتبط بمن هي دون مستواه؟

لأنني سليلة أسرة فقيرة

الرد:

أعيب عليك بنيتي أنك تسرعت في إستثمار مشاعرك التي نفذت كلها ولدرجة لم يبقى لك منها شيء، حيث أنك سمحت لنفسك أن تدعمي من لا يربطك به أيّ عقد مبرم بأعز ما تملكين من عزة نفس وكبرياء، لتجدي نفسك في الأخير تدفعين أغلى فاتورة: الصد والتناسي.

أذكرك ايضا ومن باب توجيه رسالة للفتيات من أسر فقيرةأو العكس ممن تمررن بنفس تجربتك أن ما يعتمد عديد الشباب الذين لا يأبهون للمشاعر أن القانون لا يحمي المغفلينـ ، فأنت بنيتي من إنسقت وراء هذا الشاب توقدين له شموع الدعم في غمرة إحتياجه وقلة حيلته، ما سهّل عليه مهمة أن يتملص من مسؤولياته تجاه ما قدمته له من حب وإخلاص .

ليس الفقر عيبا، لأن العيب أن نفتقر إلى الأخلاق والأدب فلا تعتبري لشخص رماك بعد أن إشتدّ عوده بدل أن يعترف لك بفضلك بعد فضل الله طبعا لما بلغه ووصل إليه.صحيح أنّ فؤادك طعن في الصميم، لكن تأكدي أن إختيارك كان منذ البدء خاطئا.