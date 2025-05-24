نعبدك حبا..

يقول تعالى في كتابه الكريم بعد بسم الله الرحمن الرحيم: “وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون”.

وجعل سبحانه وتعالى هذه العبادات مرتبطة بالصبر وجهاد النفس، فمثلا أنت أيها الأب تتعب وتعمل سعيا لإعالة أهلك.

لكن في الحقيقة أنت لا تُطعمهم أهلك لتشبع بطونهم بل تطعمهم لتشبع أنت من رحمة الله.

فما يفعله كل مؤمن من خيرٍ يطير بجناحيه إلى الله ليعود إلى القلوب المؤمنة بنسائم الرحمة وأسباب اللطف وستائر الستر.

فهنيئا للذين مهما اشتد القرح بهم لم يتذمروا ولم يعاتبوا الله ولم يتشككوا في طريقه، وهنيئا لمكن يعبدون الله حبا خالصا له.

فبالحب فقط تتم أسباب الإيمان وتثبت دعائم الحكمة وتُحلق الروح في بحبوحة الديّان.

فكل عبادة خالصة حبا لله تجد فرحتها على الأرض وهذا هو الأدنى، وفرحة أخرى عند الموت وهذا هو الأسمى.

كل عبادة خالصة حبا لله في ظاهرها انقطاع عن الدنيا، وباطنها وصال لن ينقطع بمسببات الفتور ولا بزعزعة الهمة.

فلا تنسوا.. حلَّقوا في بحبوحة السلام، حلَّقوا عند ربكم الرحيم الرحمان..

“إنّ إلى ربك الرجعى”