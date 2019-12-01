نعته بالحُثالة سابقا.. كاره العرب يعود للتهجم على بودبوز!

عاد الصُحفي والكاتب الفرنسي دانيال ريولو، للتهجم على الدولي الجزائري رياض بودبوز، مُستغلا العروض السيئة التي يُقدمها هذا الأخير.

وإعتبر مُحلل إذاعة “أرامسي”، والمعروف بكُره الشديد للاعبين العرب، بأن صاحب القدم اليُسرى، غير قادر على تقديم الإضافة لسانت إيتيان.

وقال :”الإدارة الحالية، رأت بأنه من الجيد، إستقدام إسم مثل بودبوز، وفي لا يوجد أي ناد يُريده”.

ولا تُعتبر هذه أول مرة يقوم بها، من يصفه الكثيرون بكاره العرب، بتوجيه سهامه لخريج مدرسة سوشو.

ويتذكر الجميع بأن ريولو، خصص جزءا من كتابه “حثالة كرة القدم”، لنجم ريال بيتيس السابق، مُنتقدا إياه دون سبب يُذكر.