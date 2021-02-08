“نعشق فيك a vie” جديد الشاب نصرو

يضرب أمير الأغنية العاطفية الشاب نصرو موعدا فنيا لمحبيه مع إنتاجه الجديد سينزل قريبا بأغنية تحمل عنوان “نعشق فيك a vie”.

ولأول مرة تعامل الشاب نصرو المقيم في بلاد العم سام منذ أكثر من 20 سنة، مع الشاب بلال المعروف بكلمات أغانيه القوية.

وسجل الشاب نصرو أغنيته الجديدة في أستوديو ماستر تحت إشراف المايسترو ليلو فاديداس.

أغنية “نعشق فيك a vie” سيضعها أمير العاطفين الشاب نصرو على موقعه الخاص باليوتيوب قبل نهاية هذا الأسبوع الجاري.

ومن جهة أخرى، كتب الشاب نصرو على صفحته الخاصة على الإنستغرام “كلام الناس مثل الصخور إما أن تحملها على ظهرك “فينكسر” أو تبني بها برجًا تحت أقدامك فتعلو وتنتصر”.